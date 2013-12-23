Украинцы увеличили покупки в Польше на треть

Варшава. Граждане Украины, пересекающие наземные пункты пропуска на польско-украинской границе, в третьем квартале текущего года купили в Польше товаров и услуг на 430 млн долл., что более, чем на треть больше показателей третьего квартала прошлого года.

Об этом свидетельствует исследование польского государственного комитета статистики (GUS), которым располагает УНИАН.

Показатели за третий квартал оказались самыми большими с начала текущего года: во втором квартале покупки украинцев достигли около 380 млн долл. в сравнении с 270 млн долл. в первом (по текущему курсу 1 долл. = 3 злотых).

Пять лет тому назад, когда GUS начал оценивать расходы иностранцев пересекающих наземную границу с Польшей, - в третьем квартале 2008 года расходы украинцев составляли около 185 млн долл.

Покупки украинцев в Польше в третьем квартале текущего года составили около четверти официального польского экспорта в Украину и почти 20% оборота между странами за этот период.

Согласно результатам исследования, украинцы оставались лидерами по количеству потраченных средств в Польше среди граждан непосредственных восточных соседей поляков.

Белорусы потратили около 250 млн долл. (+5%), а жители российской Калининградской области - около 50 млн долл. (+60%).

Украинцы, которые чаще всего среди всех соседей Польши пересекают польскую границу, в среднем тратили по около 220 долл., в то время как белорусы - около 250 долл., а россияне - 110 долл.

Данные GUS свидетельствуют о том, что 80% граждан Украины, которые ездили в Польшу в 3 квартале, называли целью поездки покупки. Половина из них были обладателями разрешений в рамках малого пограничного движения, позволяющего въезжать на польскую территорию без виз.

Как сообщал УНИАН, по данным GUS, граждане Украины в прошлом году купили в Польше товаров на более, чем 1,1 млрд долл., что на 20% больше показателей 2011 года.

Украинцы традиционно чаще всего покупают в польских магазинах домашнюю технику, строительные материалы и автозапчасти, которые часто перепродают в Украине.

Справка УНИАН. GUS оценивает расходы иностранцев в Польше на базе анонимных анкет, которые его сотрудники раздают в пунктах пропуска на границе с Украиной, Беларусью и Россией, и в которых просят их указывать суммы, которые они планируют потратить.

Украина является крупнейшим непосредственным соседом входящей в Евросоюз Польши, на которую также приходится крупнейший участок внешней восточной границы ЕС.