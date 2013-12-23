Янукович советует депутатам не отдыхать, а принимать бюджет-2014

Президент Украины Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросам принятия Государственного бюджета на 2014 год и выполнения всех социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год. «Такого у нас еще не было, когда уже готов бюджет, и сегодня государство ожидает финансирования, мы не имеем этого документа», - сказал он.

По мнению Президента, можно было бы продлить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать». «Так мы всегда делали, кстати. В последнюю неделю перед Новым годом мы принимали бюджет», - отметил он.

Во время встречи Президент отдельно подчеркнул важность выполнения обязательств государства в пределах бюджета-2013 в социальном контексте. Янукович обратил внимание Азарова на необходимость осуществления текущих платежей по всем социальным выплатам до конца года. «Я имею в виду и заработные платы, и пенсии, и все, что касается социальной защиты. До конца этой недели, нам не нужно оставлять на 30 или 31, чтобы мы все проплатили», - сказал Президент.

Премьер-министр Азаров, в свою очередь, во время совещания сообщил, что правительство планирует уже до 30 декабря закрыть все вопросы, связанные с выплатами из бюджета за 2013 год.