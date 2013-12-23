На межбанке гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 23 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2320/8,2400 грн/долл. по сравнению с 8,2380/8,2500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,2695/11,2840 грн/евро против 11,2675/11,2880 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2505/0,2510 грн/рубль по сравнению с 0,2508/0,2513 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7505 (-0,2460).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3670/1,3700.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2400/8,2550 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,2415/11,2680 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2499/0,2504 грн/рубль.