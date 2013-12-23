Инфляция в Исландии станет самой высокой в Европе

Исландия в уходящем году поставит рекорд по инфляции среди стран Европы. Учитывая нынешние темпы роста цен, уровень исландской инфляции в 2013 году может составить 4,3%. В минувшую пятницу бюро статистики Исландии обнародовало данные, согласно которым индекс потребительских цен в декабре вырос на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года. Это намного больше, чем в ноябре, - 3,7%, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщает ведущее финансовое издание страны - газета "Видскипбладид", по показателю инфляции Исландия намного опередила следующую за ней Эстонию, где инфляция составила 3,4%, и Нидерланды, где за год показатель вырос на 2,7%.

При этом, как ранее сообщило европейское статистическое агентство Евростат, в годовом выражении средний показатель инфляции в ЕС снизился в ноябре до 0,9% при том, что большую часть года эта цифра держалась на уровне 1,6%.

Новое правительство Исландии, население которой составляет 320 тыс. человек, в этом году распустило все структуры, с 2009 года занимавшиеся переговорами о вступлении страны в ЕС. При этом страна еще не преодолела последствия кризиса 2008 года, когда исландский финансовый пузырь лопнул, по сути сделав остров банкротом. Однако проект предыдущего правительства социалистов, считавших, что вступление в Евросоюз и переход на евро смогут оздоровить национальную экономику, уже год как свернут, и большинство жителей страны выступают против присоединения к ЕС, хотя и высказывается за необходимость проведения обещанного властями референдума по этому вопросу.

Теоретически присоединение к Евросоюзу могло бы принести Исландии значительные выгоды в области валютного регулирования (начиная с кризисного 2008 года, исландская крона перестала свободно конвертироваться на мировом валютном рынке), однако под угрозой может оказаться рыболовецкая отрасль страны из-за тянущегося спора с соседями о квотах на вылов многих ценных промысловых пород.