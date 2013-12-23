Инвесторы отмечают улучшение в системе возмещения НДС – исследование

Инвесторы, работающие в Украине, отмечают улучшение в системе возмещения налога на добавленную стоимость и констатируют снижение необходимости физического контакта с работниками налогового ведомства. Об этом говорится в социологическом исследовании «Качество инвестиционного климата и уровень инвестиционной активности в Украине», представленном компанией Research & Branding Group.

Как отмечается, по сравнению с маем 2013 года общее восприятие эффективности налоговой системы улучшается. «Все вынесенные для оценки проблемы в системе налогообложения в Украине стали восприниматься как менее острые. Исключение составляет лишь большое количество видов налогов и увеличение документооборота компании: оценка остроты этой проблемы по сравнению с маем 2013 г. значимо не изменилась, - говорится в исследовании. - По сравнению с маем 2013 г. инвесторы отмечают улучшение в системе возмещения НДС и необходимости физического контакта с работниками налогового ведомства».

Участниками исследования стали более 260 респондентов, представляющих руководство ведущих американских, европейских и украинских компаний-инвесторов.

В то же время общий индекс инвестиционной активности в Украине, согласно исследованию, в третьем квартале составил всего 4,10 по 10-балльной шкале, что стало годовым минимумом. В третьем квартале 2012 года индекс инвестиционной активности в Украине составил 4,43 балла.

Основными преградами на пути улучшения инвестиционного климата в Украине, согласно исследованию, остаются коррупция, судебная система и административные барьеры.

Налоговая система, как и прежде, является одной из 4 наименее значимых для бизнеса проблем, наряду с системой государственного управления на местном и центральном уровнях, а также макроэкономической стабильностью. «В то же время система государственного управления по сравнению с маем 2013 г. вместе с макроэкономической конъюнктурой в большей мере стали оказывать негативное влияние на возможности улучшения инвестиционного климата», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС по итогам года может составить около 60 млрд грн. В январе-сентябре текущего года объем возмещений составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.

Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112-го места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137-е место, но эта оценка была понижена до 140-го места в связи с включением в рейтинг 4 новых стран.

Справка УНИАН. Research & Branding Group – группа компаний в области исследований рынка и рекламной деятельности, специализирующаяся на проведении всех видов маркетинговых и социологических исследований, брендинге и рекламе. По данным СМИ, услугами Research & Branding Group пользуется пропрезидентская Партия регионов, регулярно заказывающая исследования на социально значимые темы.