У Медведева рассказали, о чем он завтра будет говорить с Азаровым

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи во вторник в Москве обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также крупные российско-украинские проекты.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства РФ.

"На переговорах предполагается обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, кредитно-финансовой, научно-технической, гуманитарной и культурной областях, хода реализации крупных совместных промышленных и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров 24 декабря осуществит однодневный рабочий визит в Российскую Федерацию.

В ходе визита премьер Украины проведет встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.