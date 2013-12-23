Голубченко обещает киевлянам «тяжелые времена» из-за отсутствия горбюджета

Если Киевский горсовет не сможет вовремя принять главный финансовый план города на следующий год, то киевлян ждут тяжелые времена.

Такую позицию озвучил журналистам первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко.

"Если Киевсовету помешают поработать над расширением базы для пополнения казны и принять бюджет на 2014 год, киевлян будут ждать по-настоящему тяжелые времена. Этого нельзя допустить. Киевсовет должен функционировать. Сегодня все политические силы несут ответственность за разблокирование работы органа самоуправления киевской громады", - считает Анатолий Голубченко.

По его мнению, результаты внешней политики Украины создали все предпосылки для того, чтобы избежать негативного сценария бюджетного процесса.

"Московские договоренности Президента Украины Виктора Януковича открывают дополнительные возможности для формирования доходной части бюджета столицы на 2014 год. Снижена закупочная цена российского газа. Урегулируются проблемы с экспортом в Россию украинской продукции. Это значит, что отечественные, в том числе киевские, предприятия могут рассчитывать на более прибыльную работу, а город – на дополнительные поступления в бюджет", – уверен первый заместитель главы КГГА.

Он отмечает, что особую роль играют соглашения об активизации сотрудничества в ряде высокотехнологических отраслей.

"Перспектива совместных украинско-российских проектов в самолетостроении, приборостроении и других высокотехнологических отраслях – это рабочие места и дополнительные бюджетные отчисления в недалеком будущем", – сказал Голубченко.

Напомним, секретарь Киевсовета Галина Герега объявила, что последняя в этом году сессия пройдет 24 декабря. Поскольку здание мэрии удерживают митингующие на Майдане Незалежности, депутаты соберутся в здании Соломенской райгосадминистрации. Сессия должна принять ряд важных вопросов, в частности выделить из бюджета Киева 130 млн грн, которые правительство выделило столице в рамках реализации задач Президента по обеспечению социальных гарантий работникам бюджетной сферы.

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