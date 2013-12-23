Россия расплатилась по долгам СССР перед Чехией, Финляндией и Черногорией

Минфин России сообщил в понедельник о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Чехией, Финляндией и Черногорией - на общую сумму 3,65 миллиарда долларов, передает Прайм.

"Государственный внешний долг Российской Федерации перед Чехией, Финляндией и Черногорией возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с этими странами в советский период", - отмечается в сообщении министерства.

Задолженность перед Чехией на 3,6 миллиарда долларов была урегулирована межправительственным соглашением от 17 июня 1994 года, пред Черногорией на 18 миллионов долларов - межправительственным соглашением от 27 апреля 2007 года. В соответствии с этими документами, долг РФ погашался преимущественно поставками промышленной продукции и, частично, денежными средствами.

Подавляющая часть задолженности перед Финляндией, которая является членом Парижского клуба кредиторов, была погашена в 2005-2006 годах в рамках досрочного погашения обязательств перед этим клубом. Оставшаяся часть российского долга перед Финляндией на 30 миллионов долларов была урегулирована межправительственным соглашением от 15 августа 2006 года. Она была погашена в основном поставками российской высокотехнологичной продукции и оказанием соответствующих услуг.