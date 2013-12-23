Украина разместила евробонды на 3 млрд долл. на 2 года по ставке купона 5%

Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%, сообщает информационное агентство Cbonds.

По информации агентства, бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».

Как сообщается, частное размещение облигаций номиналом 200 тыс. долл. проведено на Ирландской фондовой бирже. Дата начала начисления купона установлена 24 декабря, выплата купона будет производиться два раза в год. Погашение облигаций запланировано 20 декабря 2015 года.

«Выпуск сделали, но поскольку начало начисления купона запланировано на завтра (24 декабря), средства от размещения облигаций поступят также завтра», - прокомментировал УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

Как сообщил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, 24 декабря.