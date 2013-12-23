Миндоходов Киева в январе-ноябре доначислило предпринимателям 35 млн грн налогов

Сотрудники главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве за 11 месяцев 2013 года доначислили предпринимателям столицы, привлекающим наемный труд, 34,8 млн грн налогов на доходы физических лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, доначисления были проведены по результатам 356 проверок субъектов предпринимательства.

Кроме того, налоговики Киева с начала года легализировали труд 11 тыс. наемных работников и зарегистрировали 12 тыс. предпринимателей, работавших нелегально. Общая сумма налогов, уплаченных в бюджет по фактам регистрации деятельности, составила 8,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития Украины подсчитало, что уровень теневой экономики в Украине по методу «затраты населения - розничный товарооборот» в 2012 году составил 45% к официальному ВВП.

В целом по Украине в пером полугодии 2013 года сотрудники Министерства доходов и сборов Украины по результатам проведенных проверок выявили 49 тыс. нелегальных работников и доначислили 217 млн грн налогов на доходы физических лиц предприятиям – нарушителям трудовой дисциплины.