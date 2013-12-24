Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на 2014 год

Правительство Японии одобрило рекордный бюджет страны на 2014 г. на сумму в 98,88 трлн иен, пишут Вести.ru.

Главный документ страны предусматривает рост сбора налогов, в первую очередь за счет повышения потребительского налога до 8%. Экономическая ситуация в стране в последнее время улучшилась, в связи с чем также ожидается увеличение доходов от частного бизнеса.

За счет выпуска облигаций будет финансироваться до 43% расходов.

Значительная часть расходов будет направлена на социальные программы и экономические стимулы. На оборону направят 4,88 трлн иен, а на образование и научные разработки - 5,44 трлн иен.

Государство планирует снизить объем эмиссии ценных бумаг до 41,25 трлн иен, что на 1,6 трлн иен меньше, чем было выпущено в текущем финансовом году. Недостающие средства будут покрыты из внебюджетных фондов.

Напомним, что финансовый год в Японии наступает 1 апреля 2014 г.

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