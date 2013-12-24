Украина может не получить обещанные Россией 15 млрд долл. - СМИ

Правительство России переходит к более рискованной стратегии управления Фондом национального благосостояния (ФНБ). Сейчас до 90% фонда можно размещать в облигации иностранных государств. Но бумаги должны иметь рейтинг не ниже АА- по классификации Fitch или Standard & Poor’s либо не ниже Аа3 по Moody’s.

Минфин внес в правительство проект постановления, позволяющего правительству до 10% ФНБ инвестировать в долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем риска, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, решения будут точечными.

Силуанов не уточнил, какими будут требования к рейтингу высокорискованных бумаг, пишут "Ведомости".

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия вложит в 2013-2015 гг. до 15 млрд долл. из ФНБ в облигации Украины. Первые 3 млрд долл. уже были потрачены в пятницу, сказал Силуанов. Размещение прошло по английскому праву на Ирландской бирже, купон - 5% годовых, срок погашения - конец 2015 г. S&P и Fitch оценивают рейтинг Украины как В- с негативным прогнозом, Moody’s в сентябре понизило его до мусорного уровня Саа1. Рейтинг B- указывает на значительный риск дефолта, отмечают аналитики Fitch: усиление оттока капитала или снижение курса национальной валюты может привести к дальнейшему сокращению резервов, способность страны отвечать по обязательствам будет под вопросом.

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Правительство РФ согласно с предложениями Минфина, говорят два сотрудника аппарата правительства. «Десять процентов - необходимое ограничение, чтобы не увлечься политическими решениями», - объясняет один из них.

На 1 декабря в ФНБ было 2,9 трлн руб. и до 2022 г. его объем почти не изменится, следует из бюджетной стратегии Минфина до 2030 г. Получается, что в высокорискованные бумаги правительство сможет вложить около 290 млрд руб. ( чуть более 9 млрд долл.). Это намного меньше, чем Путин пообещал Украине.

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