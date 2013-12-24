Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе не ожидается публикаций макроэкономических данных, способных повлиять на позиции доллара США, таким образом в рождественскую неделю валютный рынок характеризуется как тонкий, и может быть как излишне волатилен, так и малоподвижен, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, диапазон колебания цены евро на неделе может составить 1,3580 – 1,3700. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае, будет находиться в пределах 11,39 – 11,49 грн. Курс продажи безналичного евро в Украине за прошедшую неделю понизился на 1,1% до 11,268 грн., наличного – на 0,63% до 11,45 грн.

На текущей неделе курс продажи доллара может продолжить снижаться. Во-первых, положительное влияние продолжат оказывать договоренности с Россией, и снижающиеся на этом фоне девальвационные ожидания населения и бизнеса. Во-вторых, приближающиеся новогодние праздники сокращают деловую активность, и спрос на иностранную валюту. Курс продажи наличного доллара на неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в границах 8,29-8,305 грн.

Российский рубль на текущей неделе может продолжить дешеветь как по отношению к американскому доллару, так и гривне. Причин для этого несколько. Во-первых, продолжающееся влияние решения ФРС США начать сокращение мер количественного стимулирования (QE3). Во-вторых, возможное усиление гривни после договоренностей с РФ. Средний курс продажи наличного рубля в этот период, вероятно, будет находиться в границах 0,250 – 0,256 грн.