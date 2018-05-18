Ученый Широков: У нас полицейское государство, которое тратит деньги не на науку, а на самозащиту

Правительство Азарова в проекте госбюджета на 2014 год предусмотрело многократное увеличение финансирования силовых структур, однако оставило ученых без зарплат. Об этом в интервью УНИАН заявил кандидат философских наук, председатель профсоюза Национальной академии наук Украины Анатолий Широков. По его словам, катастрофическое недофинансирование толкает ученых на организацию своего Майдана под стенами Кабмина. Кроме того, Широков рассказал, кто финансирует украинские разработки и почему молодые ученые активно ищут работу за границей.

- Анатолий Иванович, в проекте госбюджета-2014 на финансирование Национальной академии наук Украины заложена сумма 2,6 млрд грн. В текущем году цифра была такой же. Скажите, достаточно ли академии этих средств для функционирования и развития?

- Действительно, объем выделяемых средств остался на прежнем уровне. Но беда в том, что у нас и в этом году большие проблемы с финансированием. Еще в апреле мы обращались в правительство с просьбой увеличить бюджет академии минимум на 300-400 млн грн. Из этой дополнительной суммы 200 млн не хватало на зарплаты. Обещания были - ничего не сделано. То есть, у нас уже в бюджете на следующий год, если сумма останется такой же, появляется огромный провал.

- Так, вроде бы, в бюджете денег нет…

- Для кого нет, а для кого есть. К примеру, милиции прибавляют 2 млрд грн, Службе безопасности за пять лет увеличили в два раза финансирование, хотя в 2009 году они почти не опережали нас. Тогда у академии был бюджет 1,8 млрд грн, у СБУ - 1,9 млрд грн. Теперь мы как бедные родственники по сравнению с ними: на СБУ выделяют 3,3 млрд грн, а нам оставляют 2,6 млрд грн. Вот какой провал.

А финансирование Генеральной прокуратуры вообще «ни в какие ворота не лезет». В 2009 году прокурорам хватало 967 тыс. грн, а на следующий год для них предусмотрено выделение 3,2 млрд грн. Честно говоря, создается впечатление, что у нас - полицейское государство, которое тратит деньги не на науку, а на самозащиту. Просто у власти в приоритете остаются правоохранительные, или я бы их назвал «властеохранительные» органы, а не наука.

- В таком случае, сколько средств академии не хватает, если говорить о минимальных потребностях?

- К запланированной сумме (2,6 млрд грн - УНИАН) не хватает только на зарплату 350 млн грн. «Плюс» еще 150 млн грн, чтобы оплатить коммунальные платежи, без чего академия просто работать и жить не сможет. Если не будет этого, тогда мы вынуждены будем вынимать деньги из фонда зарплаты и покрывать ими необходимые расходы. И опять же мы столкнемся с провалом в зарплатах.

- А каким должен быть идеальный размер финансирования, чтобы академия не просто функционировала, но и развивалась?

- Академия в бюджетном запросе на следующий год запланировала 3,980 млрд грн, что позволило бы хотя бы 1 млрд грн выделить на приборно-лабораторную базу. В Америке, Японии, европейских странах на единицу заработной платы идут две единицы на остальные потребности. Наука стоит дорого. У нас же из одной единицы, которая дается в целом, 80% - зарплата, а что остается на все остальное? Поэтому, в идеале, нужны миллиарды, которые пойдут на перевооружение современной приборной базы. Мы уже много лет ремонтируем то, что давно не работает и работать не должно. Но если делать ставку на науку, то нужно вкладывать миллиарды, чтобы поднимать и зарплату, и обновлять научную базу.

- Какие шаги предпринимает академия, чтобы повлиять на позицию правительства в вопросе финансирования?

- Во-первых, мы все-таки надеемся, что финансирование и в целом будет пересмотрено, и в первом квартале 2014 года, в частности. Министерство финансов уже прислало нам письмо, где указало, что финансирование в январе-марте следующего года составит 467 млн грн, что на 25,4% меньше, чем в первом квартале 2013 года. Мы будем бороться с этим. Митингующие регионалы, вроде бы, освободили уже Мариинский парк. Будем и мы под Кабмином стоять, протестовать, чтобы нас услышали. Организуем свой собственный Майдан.

- Как Вы считаете, почему недофинансируется научная сфера, в частности, академия? Нынешняя власть не заинтересована в развитии науки?

- Что лично им наука даст? Вот милиция - опора и защита. А наука: если есть - хорошо, а если выживет - вообще хорошо.

- А было ли в истории независимости Украины время, когда средств на развитие академии выделялось достаточно?

- Пару лет при Леониде Кучме, когда финансирование было большим. При нем же был принят Закон «О научной и научно-технической деятельности», хотя он в некоторых моментах и «хромает», особенно в части финансирования. Были очень не плохие времена в 2007-2008 годах при премьер-министре Юлии Тимошенко. Тогда финансирование академии выросло на 30%, зарплата два года подряд увеличивалась.

- Вы сказали, что академии в этом году не хватало на минимальные нужды порядка 500 млн грн. Каким образом выходите из ситуации?

- У нас было три альтернативы: или сокращать работников, но академия и так за годы независимости очень сократилась, большинство институтов имеют только минимальный потенциал, чтобы работать по отраслям. Или вводить режим неполной рабочей недели, или отправлять людей в отпуск без сохранения заработной платы.

- А не может ли академия решать проблему недофинансирования путем привлечения инвестиций?

- Мы уже привлекаем средства. Есть такой вариант: отдать наших ученых за рубеж. Есть другой путь: делать продукт здесь и отправлять заграницу. Сейчас уже иностранные заказчики чуть ли не приближаются к финансированию государством. Это говорит о том, что украинская наука может. Конечно, в отличие от «технарей», гуманитариям сложнее. Потенциал есть, но нужна поддержка.

- Что, по Вашему мнению, может помочь украинской науке подняться и начать интенсивно развиваться? Смена власти? Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС?

- Подписать соглашение с ЕС, конечно, стоило. Но я считаю, что смена правительства для науки ничего не изменит. Как говорил «известный» сантехник, «нужно менять систему». Всю систему нужно перезагружать, что будет требовать много болезненных реформ. При этом наука тоже не должна стоять в стороне, а должна сама себя реформировать. Нельзя допустить, чтобы этим занималось исключительно правительство, кто-то за нас.

***В структуру НАН Украины входит 174 института, в работе которых занято более 40 тысяч человек. Средний возраст научных работников составляет 51,3 года, докторов наук - 63,4 года, кандидатов наук - 51,1 года. Средняя зарплата в академии - 3,1 тыс. грн.

В 2012 году научные учреждения НАН Украины внедрили в различные отрасли отечественной экономики около 1700 новейших разработок.

В академии действуют шесть региональных научных центров: Донецкий (Донецк), Западный (Львов), Южный (Одесса), Северо-Восточный (Харьков), Приднепровский (Днепропетровск), Крымский (Симферополь) и Инновационный центр в Киеве.

Кроме того, в структуре НАН Украины находятся Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского, Национальный центр «Малая академия наук Украины» МАН Украины и НАН Украины, Национальный научно-природоведческий музей, Львовская национальная научная библиотека Украины им.Стефаника и другие нацучреждения.

Первым президентом академии стал известный ученый с мировым именем Владимир Вернадский. С 1962 года президентом НАН Украины является доктор технических наук Борис Патон.

Согласно действующему законодательству НАН Украины основана на государственной собственности и пользуется правами самоуправления, которые заключаются в самостоятельном определении тематики исследований, своей структуры, решении научно-организационных, хозяйственных, кадровых вопросов, осуществлении международных научных связей. Академия объединяет действительных членов, членов-корреспондентов и иностранных членов, всех ученых ее учреждений, организует и осуществляет фундаментальные и прикладные исследования по важнейшим проблемам природоведческих, технических и социогуманитарных наук.

Дарья Андреева (УНИАН)