Банки США и Европы в этом году заплатили рекордные штрафы

Американские и европейские регуляторы обложили банки рекордными штрафами в этом году, превысившими $43 миллиарда, в стремлении навести порядок в финансовом секторе.

Банки в США и Европе платят за неправомерные действия, включающие несоответствующую продажу американских ипотечных облигаций, манипуляцию процентными ставками и рискованные трансакции, сообщает Reuters.

Регуляторы всего мира теперь намного тщательнее, чем в прошлом, изучают банки на предмет правонарушений, взяв пример с США, которые давно были намного агрессивнее и в этом году наложили наказания, более чем в десять раз превысившие европейские штрафы.

Штрафы и платежи по мировым соглашениям, выплаченные банками американским властям, превысили $40 миллиардов в этом году, согласно оценкам Reuters. Самым крупным был рекордный $13-миллиардный платеж JPMorgan в ноябре, связанный с неправомерной продажей ипотечных облигаций.

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Европейские власти выписали рекордные штрафы на сумму более $3 миллиардов. Такой размер был обусловлен штрафом на 1,7 миллиарда евро ($2,3 миллиарда), наложенным антимонопольным органом Евросоюза в декабре на шесть финансовых компаний в наказание за манипуляцию процентными ставками Libor и Euribor.

Очевидны две тенденции: регуляторы ужесточают наказания для банков, стремясь упорядочить стандарты; регуляторы также, кажется, начинают более тесно сотрудничать, поскольку каждый из них хочет получить свою часть штрафа.

"Уровень координации и кооперации между международными регуляторами - это растущая угроза для регулируемых компаний, - сказал Ричард Бергер, партнер британской юридической фирмы RPC. - Каждый регулятор испытывает огромное политическое давление: от него требуют получения точной суммы денег, причитающейся по закону, когда происходит нарушение, выходящее за границы одного государства".