Предприниматели Киева получили 105 тыс. ключей электронной цифровой подписи

Столичные предприниматели в январе-ноябре 2013 года бесплатно получили 105 тыс. ключей электронной цифровой подписи, позволяющих оформлять налоговую отчетность в электронном виде, а также пользоваться электронными сервисами, доступными налогоплательщикам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«В целом за 11 месяцев текущего года в городе Киеве 45,4 тыс. физических лиц и 21 тыс. юридических лиц получили в центрах обслуживания почти 105 тыс. электронных ключей», - говорится в сообщении.

В Миндоходов также напомнили, что для получения ключа необходимо подать регистрационную карту, паспорт заявителя и копию учетной карты налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов с 1 ноября 2013 года продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет. С 27 ноября 2013 года Миндоходов предоставляет услугу пакетного приема отчетности в электронном виде. Получить ключ цифровой подписи можно в любом Центре обслуживания плательщиков, независимо от места регистрации лица.

Электронная отчетность не требует дублирования на бумажных носителях, гарантирует автоматическую проверку документов на наличие ошибок и существенно сокращает сроки проведения проверки правомерности заявленных к возмещению сумм НДС.