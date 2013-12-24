Протокольная встреча Азарова и Медведева продлилась около 5 минут

Москва. Протокольная встреча премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева в Москве продлилась около 5 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе встречи Медведев заявил, что уже выделен первый транш предоставляемого Украине кредита в 15 млрд долларов.

Медведев подчеркнул необходимость «реанимировать утраченные взаимоотношения». По его словам, Украина остается главным стратегическим партнером России.

В свою очередь, Азаров подтвердил, что Национальный банк Украины получил первый транш кредита.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

По словам Азарова, первый транш в размере 3 млрд долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долларов и ставкой доходности 5% 19 декабря.

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