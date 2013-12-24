«Дельта Банк» увеличивает уставный капитал на 60,2%

Входящий в группу крупнейших финансовых учреждений «Дельта Банк» увеличивает уставный капитал на 1,4 млрд грн, или на 60,2%, - до 3,727 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров 20 декабря.

Размещение акций будет осуществляться по рыночной стоимости исключительно среди акционеров банка. В соответствии с оценкой независимого оценщика, рыночная стоимость акции банка составляет 5000 грн.

Финансовые ресурсы, полученные от размещения акций, банк планирует направить на увеличение объемов активных операций банка, внедрение новых технологий и увеличение финансовой стабильности банка.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

В конце марта текущего года Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, 28 февраля текущего года завершена сделка по приобретению 100% акций «Кредитпромбанка», 19 сентября – сделка по приобретению контрольного пакета акций «Астра Банка».