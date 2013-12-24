Украина получила первый транш российского кредита

Москва. Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве.

Российский премьер сообщил, что вчера «был приобретен первый транш на сумму 3 млрд долл».

«Я хочу с большим удовольствием отметить, что сегодня наш Национальный банк получил на свой счет первый транш — это такой стабилизирующий фактор (для экономики — УНИАН). Очень серьезный», - сказал Азаров.

Он также подчеркнул, что благодаря достигнутой с Россией 17 декабря финансовой договоренности «наши рейтинги поднялись».

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

Как сообщил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, 24 декабря.