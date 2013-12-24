«ПриватБанк» открыл компании “Авантаж 7” кредитную линию на 6 млн грн

«ПриватБанк» предоставит компании “Авантаж 7”, занимающейся розничной продажей нефтепродуктов и сжиженного газа, овердрафтный кредит объемом более 6 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, кредитные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств и расширение сети.

“Возможность использования оперативного финансирования позволяет обеспечить на наших базах достаточные запасы топлива и как следствие, стабильные цены для потребителей”, - цитирует пресс-служба банка директора “Авантаж 7” Романа Хорошилова.

Также сообщается, что «ПриватБанк», в рамках программы кредитной поддержки реального сектора экономики, в этом году выделил более 11 млрд грн, кредитными лимитами и линиями банка пользуются свыше 275 тысяч корпоративных клиентов и малых предприятий.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

"Авантаж 7" работает на украинском рынке с 2005 года и занимается розничной и мелкооптовой торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами.