Миндоходов выступает за прозрачность при формировании объединенных групп налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины приветствует возможность создания в Украине консолидированных групп налогоплательщиков для крупного бизнеса, но выступает за соблюдение критериев прозрачности в определении структуры собственности таких. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам первого года работы Миндоходов сказал министр Александр Клименко.

«Это (возможность формирования консолидированных групп налогоплательщиков - УНИАН) даст еще один толчок к прозрачности. Одно из условий формирования таких групп – прозрачность структуры собственности. И тут нашим многим ФПГ (финансово-промышленным группам - УНИАН) придется преодолеть этап роста. У них есть задача на 2014 год», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины намерена разрешить консолидированным группам налогоплательщиков (финансово-промышленным группам) не применять методы контроля за трансфертным ценообразованием при формировании налоговых обязательств по налогу на прибыль. Соответствующий законопроект №2737 был принят за основу 234 голосами парламентариев при необходимых 226 голосах.

В числе нововведений, оговоренных принятым законом, значатся следующие: информация об открытии или закрытии банковских счетов плательщиками налогов должна поступать в органы Мидоходов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было ранее. Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов хозяйствования. Причем данные о постановке на учет или снятии с учета должны также быть обнародованы на сайте Миндоходов не позднее следующего дня с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

Принятый закон также отменяет необходимость получения свидетельств плательщика НДС, единого налога - вся необходимая информация будет вноситься в реестры и базы данных Миндоходов.