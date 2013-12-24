Объем экспорта в офшоры сократился вдвое, заявляет глава Миндоходов

С момента введения в действие норм закона о трансфертном ценообразовании и объединения баз налоговой и таможенной службы объем экспорта в офшорные зоны сократился вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Миндоходов заявил министр Александр Клименко.

«Объединение налоговой и таможенной баз и введение закона по трансфертному ценообразованию позволили нам уже добиться существенных результатов – экспорт в офшорные зоны сократился в два раза», - сказал Клименко.

Читайте также: Применение закона о трансфертном ценообразовании даст бюджету 0,5 млрд грн налогов

По словам министра, его ведомство выполняет ключевую задачу трансфертного ценообразования.

«Сегодня прибыль возвращается в Украину», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Ранее Клименко заявил, что закон о трансфертном ценообразовании не станет инструментом давления на бизнес, но предупредит вывод капитала за границу.