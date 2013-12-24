Украинцы должны российским банкам 11 млрд долл.

Объем требований банков РФ к резидентам Украины на 1 июля текущего года составлял 11 миллиардов долларов, что не является существенным для стабильности банковской системы.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. "Объем требований российской банковской системы к Украине составляет 11 миллиардов долларов. Размер этих требований сопоставим с месячным колебанием активов российских банков", - сказал он, сообщает РИА Новости.

По его словам, ЦБ полагает, что существенного влияния на финансовое положение российских банков ситуация на Украине иметь не будет.