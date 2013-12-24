Казахстан недоволен доминированием россиян в ЕЭК

Москва. Казахстан недоволен доминированием россиян в Евразийской экономической комиссии - наднациональном органе Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сегодня в Москве.

"В Минске мы опять же договорились, чтобы не было недоверия между нами, наладить эффективную работу нашей Комиссии, решить вопрос о равной представленности наших граждан в департаментах ЕЭК. Мы говорили: директор, два заместителя, договорились. 23 департамента, по семь возглавляют Казахстан и Беларусь, девять – граждане России. И везде принцип, что там все три государства будут (представлены). В некоторых департаментах уже работают три-четыре заместителя, и все – российские граждане. Зачем такое распыление средств? Я думаю, наоборот, нам надо их до двух сократить и сэкономить деньги. По остальным сотрудникам департаментов предлагается норма с учетом долевого участия государств-членов", - сказал Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что сейчас нет необходимости чрезмерно расширять полномочия ЕЭК.

"Их (полномочий) достаточно, давайте будем работать. Об этом мы говорили и в Астане, и в октябре в Минске. Вместе с тем в процессе работы над проектом договора прослеживается множество моментов, где Комиссия пытается взять на себя дополнительные полномочия. Может быть, они нужны, эти полномочия, но это надо здесь обсудить и наделить такими полномочиями, а не стараться взять себе то, чего нет", - сказал Назарбаев.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года глава ЕЭК Виктор Христенко заявлял, что в Евразийской экономической комиссии будут преобладать представители России.

«Уверен, что мы в течение ближайших двух месяцев сформируем костяк кадрового состава в соответствии с представленностью стран внутри этого профессионального состава. Напомню, что, по утвержденным документам, представленность на уровне 6% у Республики Беларусь, 10% - Республики Казахстан и 84% - РФ», - сказал тогда Христенко.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.