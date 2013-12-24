Китай занял второе место среди торговых партнеров Украины
На сегодняшний день Китай стал вторым торговым партнером Украины по объемам взаимной торговли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
«На сегодняшний день Китай стал вторым торговым партнером Украины по объемам взаимной торговли, и недавно состоялся чрезвычайно важный визит Президента Украины в КНР (3-6 декабря – УНИАН). Было принято большое количество двусторонних документов. Среди этих документов отметим прежде всего подписание базового политического договора между двумя странами, работа над которым велась много лет. Кроме того, была достигнута договоренность о реализации стратегических проектов с Китаем. Также во время встречи речь шла о больших инфраструктурных объектах», - сообщил министр.
Кроме того, сказал Кожара, «Китай сегодня становится одним из наибольших потребителей агропромышленного сектора Украины».
Как сообщал УНИАН, в рамках визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику 3-6 декабря было подписано 22 соглашения, в том числе ипотечное соглашение на 15 млрд долл.