Азаров: Украина будет сотрудничать с ТС в рамках зоны свободной торговли СНГ

Москва. Украина рассматривает сотрудничество со странами Таможенного союза прежде всего как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после заседания Высшего Евразийского экономического совета сегодня в Москве.

«Все решения, которые были приняты (в ходе заседания ВЕЭС – УНИАН), относились к устранению торговых барьеров во взаимной торговле. И для нас это особенно важно. Нам дана была возможность изложить свою позицию. Мы ее изложили. Она заключается в том, что Украина прежде всего рассматривает возможность сотрудничества со странами Таможенного союза как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что «это соглашение (о ЗСТ с СНГ – УНИАН), которое было ратифицировано Украиной, должно быть реализовано в полном объеме».

«Надо заметить, что эта позиция разделяется большинством стран, поскольку создание Таможенного союза предусматривает устранение всех барьеров во взаимной торговле», - добавил Азаров.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ в СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.