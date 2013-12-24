Большинство налогоплательщиков положительно оценивают создание Миндоходов

Почти 60% налогоплательщиков положительно оценивают объединение налоговой и таможенной служб в Министерство доходов и сборов Украины и активно используют в работе электронные сервисы, запущенные ведомством, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Я, безусловно, горжусь тем фактом, что почти 60% плательщиков положительно оценивают объединение двух служб в министерство. Более того, доля положительных оценок от субъектов ВЭД, пользующихся таможенными услугами, выросла с 44% до 60%. Считаю, что такие результаты говорят о том, что реформа себя оправдала», - цитирует пресс-служба главу Миндоходов Александра Клименко.

По данным социологического исследования, проведенного Researching and Branding Group в декабре 2013 года, за последние полгода значительно возросло количество положительных оценок работы Миндоходов со стороны экспортеров и импортеров — до 60,4% с 44,1%.

Кроме того, против обратной реорганизации ведомства выступило более половины предпринимателей.

Согласно сообщению, предприниматели отдают предпочтения дистанционному общению с министерством и онлайн-формату подачи отчетности. Кроме того, наиболее популярными сервисами для плательщиков остаются «Электронная отчетность» (90,2%), «Единая база налоговых знаний» (82,0%) и «Реестр плательщиков НДС» (79,3%). В частности опрос показал, что за полгода значительно вырос уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности такими электронными и информационными сервисами налоговой службы, как горячая линия «Пульс» и «Единая база налоговых знаний»

«Как мы и обещали, 2013 год прошел под знаком масштабного внедрения электронных сервисов. Мы завершаем этот год запуском в эксплуатацию электронного кабинета плательщика, который не только позволит подавать отчетность онлайн, но и предоставит пользователям возможность дистанционно проверить расчеты с бюджетом, напомнит, когда и какие налоги необходимо оплатить», - сказал Клименко.

По данным ведомства, сотрудники Миндоходов значительно улучшили свои показатели за полнотой предоставления информации — до 68,5% с 49,1%, и доступностью ее изложения — до 61,5% с 45,3%. Также на 13% вырос уровень удовлетворенности плательщиков культурой обслуживания сотрудников органов Миндоходов.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Research & Branding Group – группа компаний в области исследований рынка и рекламной деятельности, специализирующаяся на проведении всех видов маркетинговых и социологических исследований, брендинге и рекламе.

Исследование, которое предоставило оценку деятельности Миндоходов, было проведено по инициативе самого министерства. В исследовании приняло участие 245 руководителей украинских, американских и европейских предприятий-инвесторов, работающих в 24 областях Украины и АР Крым.

Волновой характер исследования позволяет проследить динамику оценок предпринимателей в сравнении с маем 2013 года.