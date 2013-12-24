Минфин привлек в госбюджет почти 100 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 24 декабря, привлекло в государственный бюджет 99,957 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Данный аукцион является плановым, но после проведенного в четверг 19 декабря внепланового привлечения 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро на беспрецедентно короткие сроки в 8 и 6 дней соответственно аналитики долгового рынка предсказывали, что Минфин не будет проводить размещение ОВГЗ в ближайшее время. Кроме того, вчера, 23 декабря, Украина разместила евробонды на 3 млрд долл. на 2 года по ставке купона 5% годовых, средства от размещения которых должны были поступить в Украину 24 декабря. По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США под 7,75% годовых по единственной поданной заявке. Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 798,956 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 19 декабря привлек в госбюджет 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро, 17 декабря - 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн.

По состоянию на 17 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 249,632 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков — 80,745 млрд грн, нерезидентов — 10,821 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 23 декабря, с начала года в госбюджет поступило 125,736 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 69,754 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,313 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.