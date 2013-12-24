Парламент Италии одобрил введение "налога Google"

Депутаты итальянского парламента проголосовали за введение новой меры в налоговом законодательстве страны. Согласно положениям нового закона итальянские компании будут обязаны покупать онлайновую рекламу у компаний, зарегистрированных в Италии.

Депутаты итальянского парламента проголосовали за введение новой меры в налоговом законодательстве страны. Законопроект был принят в рамках бюджета Италии на 2014 г. Согласно положениям нового закона итальянские компании будут обязаны покупать онлайновую рекламу у компаний, которые зарегистрированы в Италии, сообщают Вести.ru.

“Налог Google” получил свое название благодаря практике по использованию легальных лазеек в налоговом законодательстве стран со стороны таких компаний, как Google, Apple, Amazon, Yahoo! и ряда других крупных корпораций. Львиная доля доходов корпораций переводится в страны или офшорные зоны с низкими налоговыми ставками. Это позволяет компаниям “экономить” огромные суммы, вместо того чтобы выплачивать налоги в тех странах, в которых они получают прибыль от своего бизнеса.

В частности, Google продает рекламу компаниям через свое подразделение в Ирландии. Данное подразделение выплачивает роялти (лицензионные платежи) еще одному подразделению Google в Ирландии, которое зарегистрировано на Бермудских островах. В 2012 г. таким образом Google перевела около $12 млрд – большую часть от своих прибылей от операций во всем мире – на Бермуды. Это позволило компании сэкономить более $2 млрд на уплате налогов.

Один из основателей Google, Эрик Шмидт, уже отмечал, что “гордится легальными схемами оптимизации налоговых выплат, которые использует Google”.

Подобная практика работала достаточно длительное время, и правительства многих стран закрывали на нее глаза. Однако на фоне объективных проблем в мировой экономике, которые сложились после финансового кризиса, проблема увеличения глобальной теневой экономики и офшорных зон оказалась под пристальным вниманием.

Власти хотят добиться увеличения налоговых поступлений в условиях медленного экономического роста и высокой долговой нагрузки. Однако корпорации не горят желанием идти национальным правительствам навстречу в этом вопросе.

В июле 2013 г. Организация экономического сотрудничества и развития по просьбе стран G20 представила свои предложения по борьбе с практикой уклонения от уплаты налогов. Власти Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран в течение 2013 г. уже ставили вопрос о том, что подобная практика неприемлема. Италия стала первой европейской страной, которая сделала шаг на законодательном уровне в борьбе с использованием легальных схем по неуплате налогов со стороны крупных компаний.

Однако не все так просто. Власти ЕС уже выступили против принятия данного законопроекта со стороны Италии. По мнению чиновников Европейской комиссии (ЕК), подобные меры “нарушают общеевропейские правила”. Эмер Трейнор, пресс-секретарь еврокомиссара по налогам Альгирдаса Шемета, на прошлой неделе, в частности, заявила:

“У нас есть серьезные сомнения по поводу этого предложения в его текущем виде. По нашим оценкам, данный налог противоречит фундаментальным свободам и принципам недискриминации, обозначенным в Хартии Европейского союза”.

“Налог Google”, одобренный парламентом Италии, вступает в силу с 1 января 2014 г. Однако его будущее в свете критики со стороны наднациональных образований в Европе пока остается неясным.