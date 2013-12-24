Американские банки оспаривают в суде "правило Волкера"

Американская ассоциация банкиров подала судебный иск против “правила Волкера”, которое ограничивает торговую деятельность банков.

Спустя всего две недели после принятия “правила Волкера”, банковские компании решили оспорить его в судебном порядке. Американская ассоциация банкиров (American Bankers Association, ABA) подала исковое заявление в Апелляционный суд округа Колумбия.

“Правило Волкера”, первые предложения к которому в 2010 г. представил бывший глава ФРС США Пол Волкер, после нескольких лет обсуждений и консультаций с банковскими компаниями в декабре 2013 г. было одобрено финансовыми властями США.

Закон, накладывающий ограничения на торговую деятельность банков, должен вступить в силу в 2015 году.

Однако представители банковского сектора США остались недовольны окончательной формулировкой закона и пообещали подготовить против него судебные иски. По мнению юристов Американской ассоциации банкиров, ряд положений закона являются “спорными, подверженными злоупотреблениям правом и в целом не согласующимися с законом”, сообщают Вести.ru.

Представители ABA оспаривают положение “правила Волкера”, которое запрещает банковским организациям владеть активами в размере более 3% от какого-либо хедж-фонда или фонда прямых инвестиций (private equity), а также запрещает инвестировать более 3% от собственного капитала банка в различные фонды (covered fund).

В исковом заявлении Американской ассоциации банкиров также отмечается, что в случае вступления в силу положений “правила Волкера” многим банкам придется избавиться от определенных инвестиций или полностью списать их, зафиксировав убытки.

В частности, речь идет о привилегированных ценных бумагах, выпущенных трастами. Это так называемые Trups – Trust Preferred Securities. В преддверие финансового кризиса многие банки выпустили подобные ценные бумаги и “запаковали” их в CDO – ценные бумаги, обеспеченные долговыми обязательствами.

Регуляторы США уже отметили, что Trup CDO в соответствии с “правилом Волкера” могут рассматриваться как вариация частных фондов (covered fund). В рамках нового закона банкам придется избавиться от данных инвестиций. О возможных потерях в такой ситуации уже объявили в банке Zions Bancorp.

По данным издания Wall Street Journal, список банков, которые владеют Trup CDO, насчитывает более 200 наименований. Это такие банки, как Citigroup, Wells Fargo и целый ряд других банковских организаций.