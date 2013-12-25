Цена золота в преддверии Рождества преодолела планку в 1200 долл. за унцию

Цена золота резко выросла во вторник, 24 декабря, в преддверии Рождества.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 6,3 доллара, или на 0,5%, - до 1203,30 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.

Как отмечают аналитики, в такие праздничные дни рынок обычно крепнет.

Золото в текущем году сильно снизилось в цене, а многие эксперты полагают, что оно потеряло статус надежного актива. С января цена драгметалла сократилась на 28% и, по мнению аналитиков, золото подешевеет за 2013 год, что произойдет впервые за 13 лет.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года золото подешевело на 29%. Инвесторы выходят из любых активов, связанных с этим драгоценным металлом: котировки золотодобывающих компаний в этом году снизились на 23 млрд долл., а стоимость биржевых паевых фондов, ориентированных на золото, уменьшилась за это же время на 73 млрд долл.

Котировки золота с начала 2013 года снизились до минимального уровня за последние три года и закрепились ниже отметки 1200 долл. за тройскую унцию. Сворачивание мер количественного смягчения ФРС и падение спроса на ювелирные украшения в Индии могут усугубить эту тенденцию.

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