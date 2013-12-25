ФРС США в январе начнет сокращать программу стимулирования, что отразится на мировой экономике

С помощью программы количественного смягчения (QE), выкупая то ипотечные, то казначейские облигации, то и те и другие одновременно, ФРС США поддерживает рынки и экономику с конца 2008 года. В прошлую среду Федрезерв объявил, что сократит в январе объем предоставляемой ликвидности на 10 млрд долл. до 75 млрд долл.

Статистика подтвердила, что восстановление американской экономики становится все более уверенным. По уточненным данным, ВВП США в III квартале вырос на 4,1% в годовом исчислении (предыдущая оценка — 3,6%, рост во II квартале — 2,5%). Последние четыре года аналитики стабильно предсказывали экономике США серьезное ускорение и так же стабильно оказывались не правы. В 2010 г. ВВП вырос на 2,5%, в 2011 г. — на 1,8%, в 2012 г. — на 2,8%, а в 2013 г. рост немного превысит 2% (последняя оценка ФРС — 2,2-2,3%), пишут "Ведомости".

Тем не менее, 2014 год должен стать годом быстрого роста — в этом аналитики уверены более чем когда-либо. ФРС ждет роста на 3%. Американские домохозяйства опережающими темпами погашают долги и, следовательно, снова могут брать кредиты. Объемы строительства жилья увеличиваются. Бюджетная политика США определена на ближайшие годы.

Однако действия американских властей могут создать проблемы для других экономик. Особенно если ФРС сократит программу стимулирования быстрее, чем ожидается.

Еврозона, которой еще в 2012 г. угрожал финансовый и экономический армагеддон, в этом году вышла из полуторагодовой рецессии. По прогнозу ЕЦБ, в 2014 г. экономика вырастет на 1,1%. Правда, безработица (сейчас 12,1%), скорее всего, значительно не сократится, а инфляция будет ниже целевого ориентира ЕЦБ (чуть менее 2%).

Многое будет зависеть от роста инвестиций и потребления, особенно в Германии. Ожидается, что крупнейшая экономика еврозоны будет функционировать почти в полную силу, а растущая уверенность потребителей говорит о том, что они готовы увеличивать расходы. Но аналитиков беспокоят недостаточно активные реформы в других крупных экономиках региона, в том числе в Италии и Франции.

Банковская система также остается уязвимой. ЕЦБ должен, с одной стороны, убедиться, что предстоящие стресс-тесты банков будут достаточно жесткими, чтобы вызвать доверие у участников рынка, а с другой — избежать очередной паники. Укрепление евро усугубляет проблемы, так как делает столь необходимый региону экспорт менее конкурентоспособным.

И Европе, и США угрожает дефляция, так как зарплаты не растут, даже несмотря на рост экономической активности. Вкупе с неопределенностью по поводу реформ в Китае и их влияния на темпы его роста, 2014-й обещает быть непростым для мировой экономики.

Китай в этом году уже дал немало поводов для беспокойства: темпы роста замедлились до самых низких с конца 1990-х гг., экономисты заговорили о возможности жесткой посадки.

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