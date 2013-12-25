Еще шесть стран присоединились к американскому закону FATCA

Еще шесть стран подписали двусторонние соглашения с Минфином США для раскрытия банками сведений о счетах американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юридических лиц.

Соответствующие соглашения были подписаны Мальтой, Нидерландами, Бермудскими островами, а также с островами Джерси, Гернси и Мэн, которые являются независимыми территориями Великобритании, передают Вести.ru.

Сейчас в соглашении Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) участвуют 18 стран.

FATCA распространяется на все страны мира и предполагает, что банки должны предоставлять необходимую информацию, иначе не смогут нормально работать на территории США.

При этом многие финансовые учреждения отмечают, что не могут выполнять требования этого закона, так как раскрытие необходимой информации противоречит законодательству других стран.

Если банк не будет раскрывать требуемую информацию, то 30% всех его транзакций, которые будут проходить через финансовую систему США, будут удерживаться. В результате страны вынуждены заключать соглашения с США, которые делают обмен такой информацией легальным.

При этом соглашение о штрафных санкциях вступит в силу только с 1 июля 2014 г., для того чтобы все заинтересованные страны могли подписать соглашения. Поэтапное введение требований для банков начнется уже с 1 января 2014 г.

Россия также планирует заключить необходимое двустороннее соглашение. Минфин РФ и Банк России должны подготовить проект к 20 января следующего года.