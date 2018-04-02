ТОП-10 экономических событий, определивших жизнь Украины и мира в 2013 году

Украина и мир прощается с беспокойным, наполненным драматическими событиями 2013 годом. Он стал для страны периодом углубления экономического кризиса и смены ориентира с Европы и до недавнего времени ключевого кредитора - Международного валютного фонда - на Россию. Украинское правительство в своей экономической политике шарахалось из одной крайности в другую, размах коррупции продолжал поражать мир, большая часть бизнеса затягивала потуже пояса, избранные богачи наращивали капитал, бедные погружались в пучину нищеты.

Немногие оставшиеся в банковском секторе иностранные инвесторы продолжали искать пути бегства из страны. Зарубежный капитал, несмотря на оптимистические заявления властей, обходил десятой дорогой Украину, которая в конце 2013 года оказалась в тройке стран мира, после Венесуэлы и Аргентины, с наиболее высокими рисками суверенного дефолта.

Ориентированная на экспорт экономика Украины вновь показала свою уязвимость перед продолжающимся мировым экономическим кризисом. Ключевые сырьевые и финансовые рынки, увы, так и не продемонстрировали существенного оживления спроса.

Дал ли уходящий год хоть какую-то надежду? Дал! Многие украинцы, зарождающийся средний класс, часть предпринимателей поняли, что их судьба, судьба их страны и ее экономики зависит от каждого. И это действительно дает надежду, что в будущем наша страна сможет создать нормальную, конкурентоспособную экономическую систему, в котором каждый элемент будет жизнеспособным и эффективным. И каждый гражданин будет иметь возможность заработать на достойную жизнь и будет знать, что уплаченные им налоги пойдут на благо общества, а не на прокорм погрязшего в коррупции госаппарата.

10 основных экономических событий, определивших жизнь Украины и мира в 2013 году и давших импульс тенденциям 2014 года.

Украина

1. Ежеквартальное падение экономики

Пять кварталов кряду, начиная с 3-го квартала 2012 года, валовой внутренний продукт Украины сокращался. В первом квартале 2013 года ВВП Украины сократился на 1,1%, а во втором и третьем кварталах темпы падения экономики ускорились до «минус» 1,3%. Промышленное производство в стране за одиннадцать месяцев 2013 года упало на 5,0%.

2. Отказ от кредита МВФ

В конце 2013 года власти Украины после многомесячных бесплодных переговоров с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - публично отказались выполнять условия возобновления кредитования. Ожидавшийся объем финансирования по обсуждавшейся программе мог составить порядка 15 млрд долл. Дополнительным «бонусом» к этим деньгам должна была стать программа финансовой помощи Евросоюза на 610 млн евро. Украинские чиновники в течение многих лет утверждали, что сотрудничество с Фондом дает позитивный сигнал иностранным инвесторам, рассматривающим возможности вложений в национальную экономику.

3. Российский кредит

Декабрь 2013 года: вместо МВФ украинские власти решают обратиться за финансовой помощью к России. В Москве президенты Украины и РФ достигли договоренности о предоставлении украинскому правительству заемных средств в объеме 15 млрд долл. в обмен на двухлетние евробонды, выпускаемые с купоном 5% годовых. Часть этих средств в размере 3 млрд долл. поступила на счета Минфина уже 24 декабря, позволив профинансировать первоочередные расходы госбюджета.

Впрочем, в правительстве России говорят о том, что из средств Фонда народного благосостояния, из которого и финансируется покупка украинских евробондов, могут выделить еще 6 млрд долл., а не 12, как предполагалось ранее.

4. «Приостановка» подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС

Ноябрь 2013 года: украинские власти за несколько дней до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» приостанавливают подготовку подписания соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. Правительство при этом сослалось «на неподготовленность украинской экономики». Запад расценил геополитический разворот Киева как уступку на экономическое давление России.

5. Российский «барьер» для украинской продукции

Август 2013 года: разгар торговой войны России против Украины. С подачи Роспотребнадзора широкую номенклатуру отечественных продуктов, запрещенных ввозить на территорию РФ, возглавили конфеты корпорации «Roshen». «Сладкий» конфликт быстро перерос в серьезный политический скандал, который вылился во временный полный запрет украинского экспорта Федеральной таможенной службой России.

Позднее ряд ограничений был снят, однако для части украинской продукции российский рынок продолжает оставаться закрытым.

6. В Новый год без бюджета

Декабрь 2013 года: парламент не смог принять закон о госбюджете на 2014 год. До конца текущего года сверстанный Кабмином в экстренном порядке, в конце декабря, законопроект так и не прошел ни одного чтения в законодательном органе страны.

Документ «удивил» экспертов заложенным прогнозом роста валового внутреннего продукта в 2014 году на уровне 3,0%, инфляции - 4,3%, дефицита госбюджета - 59,5 млрд грн и госдолга в размере 35% ВВП. Основной источник доходов - средства российского займа, а также внешние и внутренние заимствования. Их объем на 2014 год прогнозируется на сумму 151,9 млрд грн, что на 22,5 млрд грн больше плана на 2013 год.

7. Приватизация и громкие приобретения

Июнь 2013 года: SCM Financial Overseas Limited, входящая в состав группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова, получила опосредованный контроль над монополистом рынка фиксированной связи Украины – «Укртелекомом».

Август: Фонд государственного имущества признал малоизвестную донецкую компанию «Энергоинвест Холдинг» победителем приватизационного конкурса по продаже 60,8% госпакета акций «Донбассэнерго», владеющей двумя тепловыми электростанциями – Старобешевской и Славянской суммарной мощностью 2550 МВт. Покупателя связывают с бизнесменом Игорем Гуменюком - депутатом Верховной Рады нескольких созывов от пропрезидентской Партии регионов.

8. Сланцевые перспективы

Январь и ноябрь: подписание соглашений о разделе продукции с транснациональными гигантами Shell и Chevron, открывающих для страны новую энергетическую эру - добычи сланцевого газа. Эти компании будут заниматься поиском углеводородов на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадях. Только лишь на этапе разведки месторождений Chevron обещает вложить порядка 350 млн долл., Shell – порядка 200 млн долл.

9. Рекордный урожай

Ноябрь – декабрь: аграрии завершили сбор зерновых в объеме 61,5 млн тонн, что стало рекордом за годы независимости страны. Из этого объема страна может экспортировать до 32 млн тонн. Украина может стать второй державой в мире по объемам торговли зерновыми.

10. Новая цена на газ

Декабрь: после трехлетних переговоров правительству далось добиться обещаний со стороны России снизить цену импортируемого в Украину газа. В Кремле было подписано дополнение к действующему контракту, оговаривающее предоставление Украине ценовой скидки почти на 30% - до 268,5 долл. за тысячу кубометров. При этом скидка предоставляется временно и должна проходить согласование каждый квартал. Отсутствие договоренностей возвратит Украину к прежней цене на газ.

Мир

1. Продолжение рецессии

Мировая экономика продолжала переживать не лучшие времена. В октябре Международный валютный фонд назвал слишком оптимистичными свои предыдущие оценки на 2013 год. Прогноз мирового экономического роста в 3,3% был сокращен до 2,9%, а в отношении еврозоны Фонд был и того строже. В Европе устойчивый экономический рост возможен только в 2014 году и то – не более 1% после нулевого роста в 2013-ом.

2. США устроили «конец света»

Октябрь: крупнейшая мировая экономическая система - США была вынуждена временно приостановить финансирование госрасходов. Это произошло из-за противостояния правительства и конгресса по вопросам формирования бюджета. Отсутствие согласованных действий американских властей спровоцировало резкое падение стоимости ценных бумаг и сырьевых товаров на мировых биржах.

3. Кипр замораживает банковские вклады

Март: долговые проблемы Греции докатились до офшорной экономики Кипра, которую многие украинские финансово-промышленные группы использовали для выстраивания своих бизнес-схем. Это островное государство обратилось к Евросоюзу за финансовой помощью в размере порядка 15 млрд евро при объеме ВВП страны в 23 млрд евро. Правительство Кипра обложило дополнительным налогом банковские депозиты, временно заморозив их выдачу. Часть вкладов была изъята государством.

4. Китай осваивает Луну

Декабрь: Китай стал третьим государством в мире, осваивающим Луну. В ночь на 18 декабря китайский аппарат достиг поверхности единственного нерукотворного спутника Земли и опустил на грунт луноход, который должен проработать на Луне не менее трех месяцев. Китайцы начали свою лунную программу через 47 лет после того, как на Луне побывала советская автоматическая станция «Луна-9» и через 44 года после того, как на Луну высадился американский астронавт Нил Армстронг.

5. Роснефть стала крупнейшей мировой нефтяной компанией

Март: российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» завершила сделку по приобретению 100% акций российско-британской нефтегазовой компании ТНК-ВР, став крупнейшей в мире нефтяной компанией. Сумма сделки составила порядка 44 млрд долл.

6. Эра мобильного Интернета

Уходящий год стал эпохальным для развития информационных технологий - впервые с момента возникновения Интернета число мобильных его пользователей (мобильные телефоны и планшеты) превысило долю тех, кто использует персональные компьютеры и их разновидности. В 2015 году, прогнозируют аналитики, число мобильных пользователей Интернета на Земле превысит число работающих с ПК в два раза. Человечество входит в эру мобильного Интернета, которая неизбежно приведет к изменению многих привычных технологий и окружающих нас вещей. Мировые IT и технологические гиганты почувствовали изменение тренда и вкладывают миллиарды долларов в развитие технологий завтрашнего дня. И в этом быстро меняющемся мире появляется шанс заявить о себе и украинским IT-талантам.

7. ВТО начала подготовку новых правил торговли

Декабрь: Всемирная торговая организация на конференции министров в Индонезии одобрила проект новых соглашений о правилах мировой торговли. Изменения, в частности, будут касаться регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией.

Острые споры вызвало соглашение о продовольственной безопасности, разрешающее правительствам стран выделять финансовую поддержку фермерам в случае возникновения продовольственных угроз.

8. Рекордная по расходам Олимпиада

Весь уходящий год Россия вела подготовку к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2014 года в находящемся в субтропической зоне городе Сочи и станут самыми дорогими за всю историю олимпийского движения. По оценкам экспертов, смета соревнований уже превысила 50 млрд долл.

9. «Железная леди» Германии удержала руль корабля

Сентябрь: на парламентских выборах в Германии убедительную победу одержала партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз\Христианско-социальный союз. Избиратели крупнейшей экономики Европы поддержали канцлера, дав ей мандат на проведение жесткой экономической политики. В декабре Меркель приняла присягу и в третий раз возглавила правительство Германии.

10. Microsoft поглотил Nokia

Февраль: Microsoft купил за 7,2 млрд долл. одного из лидеров телекоммуникационного рынка финскую компанию Nokia. Покупатель планирует вывести на рынок новую линейку планшетов Nokia со своим программным обеспечением, а также начинает производство новых моделей телефонов. Финансисты отмечают, что уходящий год с показателем объема мирового рынка слияний и поглощений на уровне 2,31 трлн долл. стал самым провальным за последние восемь лет.

Олеся Сафронова, Юрий Куликов (УНИАН)