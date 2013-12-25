Азаров обещает отправить деньги от размещения евробондов на модернизацию экономики

Премьер-министр Украины Николай Азаров настаивает на том, что средства, полученные в результате размещения евробондов, должны быть использованы максимально эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Российская Федерация предоставила Украине финансовую поддержку в критической для нас экономической ситуации. Одновременно нужно понимать, что этот кредит на очень выгодных условиях. Но все равно это средства, которые придется отдавать. Поэтому использовать этот финансовый ресурс мы должны с максимальной эффективностью. Не может быть и речи, чтобы залатать кредитными средствами текущие проблемы и проесть этот ресурс. В первую очередь кредит пойдет на модернизацию нашей экономики», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.