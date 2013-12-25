Азаров: рост ВВП по итогам года будет на уровне нуля, инфляция - до 1%
Рост валового внутреннего продукта по итогам 2013 года будет на уровне нуля, а инфляция - приблизительно 1%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.
«Мы избежали падения ВВП, и по итогам 2013 года выйдем в ноль по сравнению с 2012 годом», - отметил премьер.
Он также подчеркнул, что правительство не допустило роста цен на основные товары потребительской корзины (инфляции).
«Он не превысит за год приблизительно 1%. Мы также удержались от девальвации национальной валюты», - отметил Азаров.
Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.
Инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%.
В годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.
По информации Госстата, инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).
По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.
Международный валютный фонд в декабрьском прогнозе ожидает спада экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.
При этом в 2013 году МВФ ожидает дефляцию на уровне 0,3%.
Министерство экономического развития и торговли по итогам 2013 года ожидает инфляцию в Украине на уровне 0,4-0,5%.
Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.