«Банк Русский Стандарт» разместит трехлетние облигации на 100 млн грн

«Банк Русский Стандарт» (Киев) с 17 февраля 2014 года начнет публичное размещение трехлетних облигаций серии G на 100 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в рамках эмиссии банк до 16 февраля 2015 года намерен разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии G номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Погашение облигаций запланировано с 17 февраля 2017 года.

В обращении находятся облигации эмитента серий D, E и F на 100 млн грн каждая с аналогичными параметрами выпуска.

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финансовых учреждений. 100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».