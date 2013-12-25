Власть будет добиваться полноценной работы зоны свободной торговли СНГ

Украина в 2014 году как председательствующая в Содружестве Независимых Государств будет добиваться того, чтобы зона свободной торговли Содружества работала в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Для нас является приоритетом полноценное функционирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений между странами СНГ. Практический запуск всех механизмов сотрудничества, предусмотренных соглашением от 18 октября 2011 года, будет главным пунктом в повестке дня украинского председательствования в СНГ, которое начинается через несколько дней в 2014 году», - сказал Азаров.

Также он отметил, что еще одним важным направлением в 2014 году будет гармонизация технических регламентов во взаимной торговле со странами СНГ и Таможенного союза.

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Как сообщал УНИАН, по словам Азарова, Украина рассматривает сотрудничество с Таможенным союзом прежде всего в рамках зоны свободной торговли стран СНГ.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ в СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.