«Укринбанк» увеличит уставный капитал на 33%

Входящий в группу средних банков «Укринбанк» увеличит уставный капитал на 32,8%, или на 100 млн грн, – до 405 млн грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 23 декабря.

Увеличение уставного капитала будет проведено путем дополнительного выпуска акций номиналом 0,01 грн, которые приобретут действующие акционеры банка.

"Дополнительная капитализация станет для банка определенной "подушкой безопасности", позволит нарастить объем активных операций и расширить спектр банковских услуг. Акционеры готовы при необходимости увеличить дополнительно капитал «Укринбанка» и в 2014 году", - цитирует пресс-служба банка заместителя председателя наблюдательного совета «Укринбанка» Виктора Леонидова.

Справка УНИАН. «Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем более 10% акций.