Финплан «Турбоатома» на 2014 год утвержден с прибылью 380 млн грн

Кабинет министров утвердил финансовый план «Турбоатома» на 2014 год с ожидаемой прибылью 380 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

«Финплан «Турбоатома» утвержден. Чистая прибыль 380 миллионов гривень», - сказал Рябченко.

Как сообщал УНИАН, «Турбоатом» в январе-сентябре 2013 года увеличил чистую прибыль на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 399,599 млн грн.

В 2012 году «Турбоатом» сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.