Миндоходов в 2013 году изъяло подакцизные товары на 370 млн грн

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на сумму 370 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, с начала года из незаконного оборота было изъято 12 млн пачек сигарет на сумму более 110 млн грн. Кроме того, было уничтожено 153 подпольных цеха по производству фальсифицированной продукции.

По данным министерства, работники Миндоходов в 2013 году по решению судов уничтожили около 650 тыс. пачек сигарет на сумму более 6 млн грн. При этом наибольшее количество контрафактной табачной продукции было уничтожено в Одесской области - 440 тыс. пачек сигарет, на Волыни - около 150 тыс. пачек, а в Запорожской области - 60 тыс.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2013 года Миндоходов изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн.

Глава Миндоходов Александр Клименко ранее заявлял, что около 9% рынка табачной продукции Украины находится в «тени» и не оплачивает акцизный сбор. По словам министра, для полной легализации табачного рынка в Украине необходимо внедрять электронную акцизную марку.