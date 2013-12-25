Задолженность по зарплате в Украине выросла на 3%

Задолженность по заработной плате в Украине в ноябре 2013 года увеличилась на 30,4 млн грн, или на 3%, и снова превысила порог в 1 млрд грн, составив 1,019 млрд грн, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По информации ведомства, порядка 60% задолженности - это долги на экономически активных предприятиях, 36% - задолженность предприятий банкротов.

Наибольший объем задолженности, как и ранее, зафиксирован в промышленности - 481,6 млн грн (479,4 млн грн - в октябре)

В региональном разрезе лидерство по объему задолженности сохраняют Киевская область - 149 млн грн и Донецкая область - 141,5 млн грн. Наименьший задолженности в Черновицкой области - 103 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре Президент Виктор Янукович поставил задачу сократить задолженность по зарплате, независимо от формы собственности предприятия. В октябре объем задолженности по заработной плате составлял 989 млн грн.