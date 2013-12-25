Дефицит госбюджета в 2014 году превысит 59,5 млрд грн – эксперты

Дефицит государственного бюджета Украины в 2014 году превысит уровень в 59,5 млрд грн, предусмотренный проектом госбюджета, представленным на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, считают опрошенные УНИАН эксперты.

«Дефицит бюджета-2014 может превысить прогнозы из-за перерасходов на соцвыплаты. Существует угроза перерасхода средств на субвенции, здравоохранение и программы социальной помощи», - говорится в аналитическом комментарии UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов банка, вопреки заверениям премьер-министра Николая Азарова, что бюджет 2014 года будет социально ориентированным и с особым упором на региональное развитие, распределение приоритетов финансирования бюджета продиктовано прежде всего предвыборными мотивами. «Похоже, что финансовый год в основном повторит бюджетную политику 2012 года, когда также проводились выборы», - считают они.

Также эксперты банка отметили, что бюджет-2014 основан на нереалистичном прогнозе роста ВВП и поступлений от приватизации.

Как прокомментировал УНИАН директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, в бюджет 2014 года уже заложен недобор. «В 2013 году доходы бюджета вырастут максимум на 1%. В то же время, в предложенном бюджете рост доходов запланирован на уровне 12-13% от ожидаемого уровня доходов 2013 года. Для

такого результата нужно, чтобы экономика действительно росла, а бизнес развивался», - сказал он.

Относительно плановых поступлений от приватизации на уровне 17 млрд грн Мазепа отметил, что если не предполагается вхождение российского капитала, то однозначно

подразумевается масштабное финансирование дефицита госбюджета за счет российского кредита в 15 млрд долл. «В условиях масштабной поддержки со стороны России все эти трудности будут незаметны. У нас даже рост ВВП будет на уровне 1-2%», - прогнозирует эксперт. В то же время, по его словам, главным остается вопрос перспектив после марта 2015 года, когда российский кредит будет потрачен, а проблемы останутся нерешенными.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год».