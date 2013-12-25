Миндоходов в Киеве вернуло государству 208 млн грн убытков от конвертационных центров

Сотрудники оперативных подразделений Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве в рамках проведенных в январе-ноябре проверок приостановили деятельность 16 конвертационных центров и доначислили нарушителям налогового законодательства 271 млн грн налогов и штрафных санкций, из которых 208,6 млн грн уже перечислены в бюджет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, оперативники провели более 300 проверок. Помимо прямых нарушений финансовой дисциплины, оперативники также раскрыли схемы уклонений от уплаты налогов посредствам использования новых технологий (68 случаев), а также приостановили работу 7 незаконных производств подакцизных товаров. Объем изъятых из оборота товаров подакцизной группы, включая алкоголь и горюче-смазочные материалы, составил 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на сумму 370 млн грн. Кроме того, с начала года ликвидированы 36 конвертационных центров, закрыты 150 незаконных производств подакцизных товаров, а из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности неизвестного происхождения на 300 млн грн.