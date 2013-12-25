На межбанке гривня ослабла к доллару

В среду, 25 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1780/8,1850 грн/долл. по сравнению с 8,1650/8,1700 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,1755/11,1895 грн/евро против 11,1580/11,1690 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на уровне 0,2500/0,2505 грн/рубль по сравнению с 0,2497/0,2505 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6525 (+0.0125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3675/1,3710.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2320/8,2400 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,2695/11,2840 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2505/0,2510 грн/рубль.