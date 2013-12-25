Россия предоставит Беларуси кредит на 2 млрд долл.

Москва . Россия в 2014 году предоставит Беларуси кредит в размере 2 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси.

«Хочу вас проинформировать также о том, что в ходе сегодняшней встречи Правительство Российской Федерации приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках, и предоставить Республике Беларусь дополнительные заёмные средства в 2014 году в объёме до 2 млрд долл.»,- сказал Путин.

При этом он сообщил, что объем российских капиталовложений в экономику Беларуси превысил 5,5 млрд долл.

По его словам, показательным примером совместных высокотехнологичных проектов служит сооружение Белорусской АЭС.

Кроме этого, он отметил, что в 2012 году товарооборот между странами достиг рекордного уровня – почти 44 млрд долл. В нынешнем году показатели скромнее: за период январь–сентябрь – около 30 млрд долл. Он рассчитывает, что по итогам года удастся выйти на хороший показатель: прогноз – примерно 39,5 млрд долл.

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