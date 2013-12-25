Усиление позиций крупных украинских банков неизбежно - участник рынка

Дальнейшая консолидация банковского сектора и усиление позиций крупных игроков с украинским капиталом неизбежны, сообщила УНИАН пресс-служба банка «Надра» со ссылкой на председателя правления банка Дмитрия Зинкова.

По мнению банкира, в ближайшем будущем банки будут наращивать ресурсную базу за счет частных клиентов, продолжат развивать источники получения непроцентных доходов и кредитовать преимущественно на короткие сроки. «Кроме того, дальнейшая консолидация банковского сектора и усиление позиций крупных банков с украинским капиталом неизбежны», - сказал банкир.

По мнению Зинкова, в течение прошедших пяти лет после мирового кризиса 2008 года банковский рынок претерпел существенные изменения. Банкир выделил три основных тренда, в том числе это расстановка сил на банковском рынке. «Большинство западных банков сворачивают в Украине свою активность. Этим сегодня пользуются консолидаторы рынка, наращивающие объемы и концентрацию банковского бизнеса», - сказал он.

Также, по мнению банкира, изменились модели ведения банковского бизнеса. «Бизнес-модели активных банков «дрейфуют» в сторону ритейла, что продиктовано нынешними экономическими реалиями. Основным ресурсом являются средства клиентов - корпораций и домохозяйств. Последние составляют свыше 40% обязательств банков, а средства, которые граждане пока хранят вне банков, оцениваются в десятки миллиардов долларов», - отметил Зинков.

В то же время, по словам банкира, качество кредитных портфелей банков остается низким. «Это основной фактор давления на прибыльность банковского сектора. Оздоровление портфеля путем увеличения количества здоровых кредитов и погашения проблемных - процесс медленный, и он сдерживается несовершенством правовой среды, низкой кредитной культурой бизнеса и частных клиентов», - добавил Зинков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Активы банков Украины в январе-ноябре 2013 года выросли на 139 млрд грн, или 12,33%, - до 1,266 трлн грн.

Прибыль банков Украины в январе-ноябре 2013 года составила 2,4 млрд грн, что в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 4,4 млрд грн.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в январе-ноябре текущего года сократилась на 5,8 п.п. - до 33,7%.