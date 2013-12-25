Азаров: децентрализация региональных бюджетов возможна только через 10-15 лет

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в ближайшие 10-15 лет в Украине невозможно будет отказаться от централизованной подготовки региональных бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с представителями предприятий ряда городов во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

«Децентрализация бюджетов - это очень нужный, важный вопрос. Но для этого надо, чтобы все наши регионы были бы выровнены с точки зрения доходной части, чтобы промышленность всегда была одинаково развита», - сказал Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день различные области развиваются неравномерно. Так, на сегодняшний день некоторые области являются донорами, а некоторые - основными получателями дотаций.

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«У нас, к большому сожалению, есть области доноры, которые создают в основном ВВП и основные доходы бюджета, и есть области, которые получают дотации. И дотации иногда доходят до 70% от потребности области. То есть 70% мы вынуждены откуда-то взять и перевести в такие области», - сказал Азаров.

Он отметил, что исторически сложилось, что юго-восточные области, юг и центр являются донорами, а западные области - получателями дотаций.

«Это исторически сложилось, что у нас юго-восток, юг страны, отчасти центр более высоко развиты, здесь создается львиная доля ВВП и, естественно, идет перераспределение ресурсов в западные области, которые у нас все практически дотационные. Есть районы, где уровень дотаций определяет бюджет. Поэтому исторически задача наша стоит в том, чтобы выровнять наши регионы, поднять их, и тогда появится возможность закрепить собственные источники доходов на территории этого региона, и в центр забирать только то, что необходимо для общегосударственных нужд», - сказал Азаров.

«Поэтому идея децентрализации бюджетов - это наша идея, но эта идея, которой развиваться в течение 10-15 лет, как минимум», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Азаров заявил, что приоритетами государственного бюджета на 2014 год станет развитие регионов и строительство дорог.

По его словам, госбюджет на 2014 год должен быть бюджетом развития регионов.

«Должно продолжаться и наращиваться государственное финансирование строительства, капитального ремонта и строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, амбулаторий, учреждений культуры и спорта», - отметил премьер.

По его словам, также необходимо значительно увеличить объемы финансирования ремонта и строительства местных дорог.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что государственный бюджет 2014 года будет спланирован таким образом, чтобы существенно увеличить финансирование развития регионов.

Справка УНИАН. Кабинет министров 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год».