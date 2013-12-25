В Раде хотят сократить наполовину расходы на правоохранительные органы

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности будет рекомендовать правительству наполовину сократить расходы на правоохранительные органы в проекте бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве по итогам заседания этого комитета сообщил его председатель Андрей Кожемякин.

По его словам, если составить финансирование, которое предусматривается на следующий год для правоохранительных органов, то эта сумма превысит запланированные расходы на образование, здравоохранение, культуру.

“Поэтому мы будем рекомендовать сократить наполовину финансирование МВД и прокуратуры и направить эти средства на финансирование министерств образования, здоровья, культуры, реабилитацию военнослужащих”, - сказал Кожемякин, заметив, что снижение расходов на содержание органов прокуратуры необходимо осуществить и в связи с тем, что новый закон о прокуратуре предусматривает уменьшение ее функций.

Также Кожемякин отметил, что комитет будет рекомендовать сокращение с 33 тыс. до 25 тыс. личного состава Внутренних войск МВД Украины.

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В то же время, председатель профильного комитета выразил возмущение по поводу того, что на сегодняшнее заседание не явился ни один представитель от провластной партии.

«Все как один представители комитета от Партии регионов на комитет не явились”, - сказал Кожемякин, заметив, что в связи с этим представление в правительство принятых рекомендаций будет осуществляться на основании регламента.

Также он отметил, что заседание комитета проходило с участием заместителей руководителей МВД, прокуратуры, Внутренних войск, Пограничной службы.