В Севастополе задержали чиновника Миндоходов за взятку в 1,6 млн грн

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали с поличным руководителя одного из оперативных подразделений Главного управления Миндоходов в Севастополе во время передачи ему взятки в размере 1,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Чиновник вымогал 1,6 млн грн от руководства одного из местных предприятий за содействие в избежании наказания и ареста имущества», - сообщили в Миндоходов.

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Как отмечается, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов ведут оперативное сопровождение досудебного расследования.

Справка УНИАН. В 2013 году в рамках выполнения общенациональной программы противодействия коррупции в Украине Главное управление внутренней безопасности Миндоходов провело более 3 тыс. служебных проверок. К дисциплинарной ответственности привлечены 1 тыс. чиновников, уволены – 144 чиновника.